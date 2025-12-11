Рейтинг@Mail.ru
Сбережения на счетах клиентов НПФ ВТБ превысили 100 млрд рублей - РИА Новости, 11.12.2025
13:07 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/sberezheniya-2061350766.html
Сбережения на счетах клиентов НПФ ВТБ превысили 100 млрд рублей
В декабре объем средств на счетах клиентов в программе долгосрочных сбережений НПФ ВТБ превысил 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.12.2025
2025
© Fotolia / tuk69tukСбережения
© Fotolia / tuk69tuk
Сбережения. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В декабре объем средств на счетах клиентов в программе долгосрочных сбережений НПФ ВТБ превысил 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Количество участников программы, пополняющих свои счета долгосрочных сбережений фонде, достигло почти 1,2 миллиона человек.
За 11 месяцев 2025 года клиенты НПФ ВТБ внесли в программу более 55 миллиардов рублей личных взносов без учета заявленных к переводу в ПДС пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).
"Активность участников программы закономерно увеличилась к концу года. В 2024 году они получили на свои счета 15,5 миллиарда рублей господдержки. После подведения финансовых итогов года до конца марта на их счета будет начислена доходность, сегодня она порядка 23% годовых", – отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.
Общее количество клиентов НПФ ВТБ превышает 11,2 миллиона человек. Объем активов на 1 ноября – почти 1,3 триллиона рублей, из которых более 1 триллиона составляют пенсионные накопления клиентов по договорам ОПС – их прирост составил 9,5% с начала года. Объем пенсионных резервов (средства клиентов по НПО и ПДС) достиг 227 миллиардов рублей, показав прирост на 54%. Пенсионные выплаты клиентам фонда по ОПС и НПО за три квартала превысили 30 млрд рублей.
