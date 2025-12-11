Сбережения на счетах клиентов НПФ ВТБ превысили 100 млрд рублей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В декабре объем средств на счетах клиентов в программе долгосрочных сбережений НПФ ВТБ превысил 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.

Количество участников программы, пополняющих свои счета долгосрочных сбережений фонде, достигло почти 1,2 миллиона человек.

За 11 месяцев 2025 года клиенты НПФ ВТБ внесли в программу более 55 миллиардов рублей личных взносов без учета заявленных к переводу в ПДС пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

"Активность участников программы закономерно увеличилась к концу года. В 2024 году они получили на свои счета 15,5 миллиарда рублей господдержки. После подведения финансовых итогов года до конца марта на их счета будет начислена доходность, сегодня она порядка 23% годовых", – отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.