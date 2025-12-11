Депутат указал на детородный возраст девушкам, идущим работать судьями

САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Саратовский депутат Станислав Денисенко обратил внимание на доминирование девушек детородного возраста среди кандидатов в мировые судьи, зампред областного суда ответил Олег Бодров объяснил, что молодые люди не проходят отбор из-за того, что не служили в армии.
Вопрос предварительного согласования для назначения на должность мировых судей на участки в Саратове и Калининском районе обсуждался в четверг на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы. Там Денисенко (ЛДПР) спросил у зампреда Саратовского областного суда Бодрова, почему подавляющее большинство кандидатов являются девушками, а не молодыми людьми.
"Мы сейчас заслушали и посмотрели на трех кандидатов. Все замечательные, красивые девушки детородного возраста. Скажите, мы в стране боремся за демографию, за то, чтобы женщины наши становились матерями не просто с одним-двумя детьми, а многодетные чтобы семьи появлялись… И каждый раз видим, что такие прекрасные кандидаты, которых вы нам представляется, идут в судьи", - отметил парламентарий.
Бодров ответил ему, что многие юноши при получении образования в Саратовской государственной юридической академии не служат в армии. А для назначения на должность судьи для молодых людей наличие срочной службы является важным критерием отбора. Поэтому вакансии приходится заполнять за счет кандидатов-женщин.
В комментарии РИА Новости Денисенко пояснил, что просто поинтересовался у заместителя председателя областного суда, почему чаще других на согласование приходят молодые девушки, а парней, напротив, мало. Он подчеркнул, что судьи очень сильно загружены и не у всех есть время на личную семейную жизнь. Поэтому при выборе профессию судьи вопрос возможного рождения детей может уйти на второй план.
