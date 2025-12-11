Рейтинг@Mail.ru
Депутат указал на детородный возраст девушкам, идущим работать судьями - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/saratov-2061519117.html
Депутат указал на детородный возраст девушкам, идущим работать судьями
Депутат указал на детородный возраст девушкам, идущим работать судьями - РИА Новости, 11.12.2025
Депутат указал на детородный возраст девушкам, идущим работать судьями
Саратовский депутат Станислав Денисенко обратил внимание на доминирование девушек детородного возраста среди кандидатов в мировые судьи, зампред областного суда РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:24:00+03:00
2025-12-11T20:24:00+03:00
саратов
калининский район
саратовский областной суд
лдпр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740356_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_ad0899784cbc0c53ed91f41ed1f102bd.jpg
https://ria.ru/20251113/ottsy-2054300531.html
https://ria.ru/20250918/moskva-2042612935.html
саратов
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740356_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d1c06f34ab6034f81d6659df020fdacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, калининский район, саратовский областной суд , лдпр, общество
Саратов, Калининский район, Саратовский областной суд , ЛДПР, Общество
Депутат указал на детородный возраст девушкам, идущим работать судьями

Депутат Денисенко: жаль, что детородные девушки не рожают, а идут в судьи

© iStock.com / Alla LiebiedievaЖенщина держит в руках ножки новорожденного ребенка
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© iStock.com / Alla Liebiedieva
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Саратовский депутат Станислав Денисенко обратил внимание на доминирование девушек детородного возраста среди кандидатов в мировые судьи, зампред областного суда ответил Олег Бодров объяснил, что молодые люди не проходят отбор из-за того, что не служили в армии.
Вопрос предварительного согласования для назначения на должность мировых судей на участки в Саратове и Калининском районе обсуждался в четверг на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы. Там Денисенко (ЛДПР) спросил у зампреда Саратовского областного суда Бодрова, почему подавляющее большинство кандидатов являются девушками, а не молодыми людьми.
Низкая самооценка отца плохо сказывается на беременности его жены - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
“С мужчинами что-то не так”. Найдена причина ухудшения демографии
13 ноября, 08:00
"Мы сейчас заслушали и посмотрели на трех кандидатов. Все замечательные, красивые девушки детородного возраста. Скажите, мы в стране боремся за демографию, за то, чтобы женщины наши становились матерями не просто с одним-двумя детьми, а многодетные чтобы семьи появлялись… И каждый раз видим, что такие прекрасные кандидаты, которых вы нам представляется, идут в судьи", - отметил парламентарий.
Бодров ответил ему, что многие юноши при получении образования в Саратовской государственной юридической академии не служат в армии. А для назначения на должность судьи для молодых людей наличие срочной службы является важным критерием отбора. Поэтому вакансии приходится заполнять за счет кандидатов-женщин.
В комментарии РИА Новости Денисенко пояснил, что просто поинтересовался у заместителя председателя областного суда, почему чаще других на согласование приходят молодые девушки, а парней, напротив, мало. Он подчеркнул, что судьи очень сильно загружены и не у всех есть время на личную семейную жизнь. Поэтому при выборе профессию судьи вопрос возможного рождения детей может уйти на второй план.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
18 сентября, 04:49
 
СаратовКалининский районСаратовский областной судЛДПРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала