Депутат указал на детородный возраст девушкам, идущим работать судьями

САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Саратовский депутат Станислав Денисенко обратил внимание на доминирование девушек детородного возраста среди кандидатов в мировые судьи, зампред областного суда ответил Олег Бодров объяснил, что молодые люди не проходят отбор из-за того, что не служили в армии.

"Мы сейчас заслушали и посмотрели на трех кандидатов. Все замечательные, красивые девушки детородного возраста. Скажите, мы в стране боремся за демографию, за то, чтобы женщины наши становились матерями не просто с одним-двумя детьми, а многодетные чтобы семьи появлялись… И каждый раз видим, что такие прекрасные кандидаты, которых вы нам представляется, идут в судьи", - отметил парламентарий.

Бодров ответил ему, что многие юноши при получении образования в Саратовской государственной юридической академии не служат в армии. А для назначения на должность судьи для молодых людей наличие срочной службы является важным критерием отбора. Поэтому вакансии приходится заполнять за счет кандидатов-женщин.