12:54 11.12.2025 (обновлено: 12:58 11.12.2025)
Подросток пожаловался через "Госуслуги" на блокировку Roblox
Подросток пожаловался через "Госуслуги" на блокировку Roblox
Подросток пожаловался через "Госуслуги" на блокировку Roblox

В Саратовской области ребенок пожаловался на "Госуслугах" на блокировку Roblox

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области пожаловался в правительство региона на блокировку игры Roblox, сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи.
"Зафиксирован самый молодой пользователь сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" в Саратовской области. Ему 12 лет. В правительство Саратовской области через платформу обратной связи, или сервис "Госуслуги. Решаем вместе", поступило обращение Никиты из города Балашова, 2013 года рождения. Он пожаловался на блокировку игры Roblox, популярной среди молодежи", - сообщило минцифры региона на своей странице во ВКонтакте.
В ведомстве уточнили, что перенаправили обращение подростка в Роскомнадзор.
В Роскомнадзоре 3 декабря заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие дети в России пишут обращения о заблокированной игре Roblox.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox
Вчера, 05:45
 
