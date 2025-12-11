https://ria.ru/20251211/samara-2061383823.html
В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры по делу об экстремизме
В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры по делу об экстремизме
В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры по делу об экстремизме
Бывший сотрудник прокуратуры заключен под стражу до 27 декабря в Самаре по делу об участии в экстремистском объединении футбольных фанатов "The Opposition Young
В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры по делу об экстремизме
САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник прокуратуры заключен под стражу до 27 декабря в Самаре по делу об участии в экстремистском объединении футбольных фанатов "The Opposition Young Supporters"* ("T.O.Y.S."*, запрещенная в России организация), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Бывший сотрудник прокуратуры Самарской области
заключен под стражу до 27 декабря по делу, (возбужденному - ред.) по части 2 статьи 282.2 УК РФ
(Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской - ред.)", - сказал собеседник агентства.
В региональном СУСК России отказались комментировать информацию об аресте бывшего сотрудника прокуратуры. В областной прокуратуре пока не прокомментировали РИА Новости данные об аресте.
В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о запрещенном в РФ экстремистском объединении футбольных фанатов "T.O.Y.S."*.
В октябре 2025 года в УФСБ России по Самарской области сообщали, что силовики вместе с сотрудниками регионального СУСК России выявили и пресекли противоправную деятельность трех лидеров "T.O.Y.S."*. Было установлено, что ранее судимый за двойное убийство гражданин РФ 1991 года рождения вместе с двумя подельниками вербовал в ряды указанной экстремистской организации новых членов. Также они пропагандировали экстремистскую, в том числе нацистскую, символику, считают в региональном УФСБ России.
Расследуется уголовное дело по факту склонения и вербовки тремя жителями города Самары
и иных неустановленных лиц к участию в запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Одному из фигурантов на момент совершения преступления было 17 лет. Двоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьего обвиняемого отправили под домашний арест.
* запрещенная в России организация