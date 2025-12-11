Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" и "Атлетик" сыграли вничью в ЛЧ, Сафонов сохранил ворота сухими
Футбол
 
00:52 11.12.2025 (обновлено: 07:14 11.12.2025)
"ПСЖ" и "Атлетик" сыграли вничью в ЛЧ, Сафонов сохранил ворота сухими
"ПСЖ" и "Атлетик" сыграли вничью в ЛЧ, Сафонов сохранил ворота сухими - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"ПСЖ" и "Атлетик" сыграли вничью в ЛЧ, Сафонов сохранил ворота сухими
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и "Атлетик" из Бильбао сыграли вничью в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
спорт
матвей сафонов
илья забарный
атлетик (бильбао)
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
/20251210/lch-2060985362.html
"ПСЖ" и "Атлетик" сыграли вничью в ЛЧ, Сафонов сохранил ворота сухими

Вратарь "ПСЖ" Сафонов не пропустил в матче Лиги чемпионов против "Атлетика"

© Getty Images / Europa Press SportsФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / Europa Press Sports
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и "Атлетик" из Бильбао сыграли вничью в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 0:0. Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел в старте и совершил два сейва. Голкипер не пропустил во второй встрече подряд во всех соревнованиях.
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Атлетик Бильбао
0 : 0
ПСЖ
Перед стартом второго тайма на поле вышел украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный. Ранее он и Сафонов не играли вместе на поле.
Футболисты "ПСЖ" впервые не забили в матче текущего основного этапа Лиги чемпионов. В активе команды четыре победы, ничья и поражение. "Атлетик" потерял очки в третьей встрече основного этапа подряд. Баскская команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.
В следующем туре "ПСЖ" 20 января сыграет в гостях с португальским "Спортингом", днем позднее "Атлетик" встретится на выезде с итальянской "Аталантой".
"Ливерпуль" на выезде одолел "Интер" в матче ЛЧ
10 декабря, 01:04
"Ливерпуль" на выезде одолел "Интер" в матче ЛЧ
10 декабря, 01:04
 
ФутболСпортМатвей СафоновИлья ЗабарныйАтлетик (Бильбао)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
