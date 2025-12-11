https://ria.ru/20251211/safonov--2061256545.html
"ПСЖ" и "Атлетик" сыграли вничью в ЛЧ, Сафонов сохранил ворота сухими
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и "Атлетик" из Бильбао сыграли вничью в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и "Атлетик" из Бильбао сыграли вничью в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 0:0. Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел в старте и совершил два сейва. Голкипер не пропустил во второй встрече подряд во всех соревнованиях.
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Перед стартом второго тайма на поле вышел украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный. Ранее он и Сафонов не играли вместе на поле.
Футболисты "ПСЖ" впервые не забили в матче текущего основного этапа Лиги чемпионов. В активе команды четыре победы, ничья и поражение. "Атлетик" потерял очки в третьей встрече основного этапа подряд. Баскская команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.
В следующем туре "ПСЖ" 20 января сыграет в гостях с португальским "Спортингом", днем позднее "Атлетик" встретится на выезде с итальянской "Аталантой".