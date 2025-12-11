РЖД изучают опцию посадки в поезд по QR-коду

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. РЖД на фоне появления проекта по посадке в поезд по QR-коду из сервиса "Госдоки" наравне с бумажным паспортом сообщили РИА Новости о рассмотрении такой опции.

Минцифры РФ 5 декабря сообщило, что подготовлен проект изменений в постановление кабмина о введении опции посадки на междугородний автобус, поезд или самолет по паспорту через "Госуслуги" в виде QR-кода. В Минтрансе РФ РИА Новости сообщили, что в целом поддерживают эту инициативу.

"Вместе с причастными структурами и ведомствами холдинг " РЖД " изучает возможность идентификации пассажиров при посадке в поезд с помощью двухмерного штрихового кода (QR-кода) из мобильного приложения ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" как дополнительной опции", - сказали в свою очередь в РЖД.

Там добавили, что в настоящее время посадка в поезд дальнего следования возможна только при предъявлении оригинала документа, по которому приобретался билет или нотариально заверенной копии, если речь идет о свидетельстве о рождении для ребенка младше 14 лет.