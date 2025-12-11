Рейтинг@Mail.ru
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста - РИА Новости, 11.12.2025
19:04 11.12.2025
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста - РИА Новости, 11.12.2025
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста
Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о якобы собирающейся напасть на страны альянса России является наглой ложью, заявил ирландский журналист Чей... РИА Новости, 11.12.2025
в мире
россия
москва
украина
марк рютте
чей боуз
сергей лавров
нато
россия
москва
украина
в мире, россия, москва, украина, марк рютте, чей боуз, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Украина, Марк Рютте, Чей Боуз, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста

Журналист Боуз назвал слова Рютте о войне с Россией безосновательной ложью

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о якобы собирающейся напасть на страны альянса России является наглой ложью, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"НАТО понимает, что их война на Украине проиграна, что американцам надоела эта афера и что само будущее НАТО находится под вопросом. Эта бесстыдная и безосновательная ложь — все, что осталось у главного поджигателя войны", — написал он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Каллас сделала противоречивое заявление об Украине
Вчера, 16:53
В четверг Марк Рютте призвал страны-члены НАТО перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Он также утверждает, что Москва может быть готова применить военную силу против альянса в течение пяти лет.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дополнительной помощи Украине на 2026 год не предусмотрено, заявил Мерц
Вчера, 17:05
 
