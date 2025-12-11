Россиянка получила серьезные ожоги в ресторане в Кении

ПРЕТОРИЯ, 11 дек - РИА Новости. Посольство России в Кении подтвердило РИА Новости, что россиянка Мария К. получила серьезные ожоги в городе Кисуму, ее состояние стабильно.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что Мария К. получила ожоги 40% тела. Девушка находилась в ресторане кенийского города Кисуму, когда в заведение заползла змея. Местные разлили бензин, чтобы поджечь рептилию. Мария, по словам родственников, от страха залезла на стул, но огонь перекинулся на девушку.