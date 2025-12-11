https://ria.ru/20251211/rossiyanka-2061523660.html
Россиянка получила серьезные ожоги в ресторане в Кении
Посольство России в Кении подтвердило РИА Новости, что россиянка Мария К. получила серьезные ожоги в городе Кисуму, ее состояние стабильно. РИА Новости, 11.12.2025
ПРЕТОРИЯ, 11 дек - РИА Новости. Посольство России в Кении подтвердило РИА Новости, что россиянка Мария К. получила серьезные ожоги в городе Кисуму, ее состояние стабильно.
Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что Мария К. получила ожоги 40% тела. Девушка находилась в ресторане кенийского города Кисуму, когда в заведение заползла змея. Местные разлили бензин, чтобы поджечь рептилию. Мария, по словам родственников, от страха залезла на стул, но огонь перекинулся на девушку.
"Посольство России
подтверждает, что осведомлено о ситуации с гражданкой России Марией К., получившей ожоги в одном из ресторанов Кисуму... Состояние пациентки сложное, но стабильное, непосредственной угрозы жизни нет", - заявили агентству в дипмиссии.
Как сообщили в посольстве, сейчас пострадавшая находится в госпитале в Найроби
, ей оказывается необходимая медицинская помощь.