Россиянка получила серьезные ожоги в ресторане в Кении - РИА Новости, 11.12.2025
21:05 11.12.2025
Россиянка получила серьезные ожоги в ресторане в Кении
Посольство России в Кении подтвердило РИА Новости, что россиянка Мария К. получила серьезные ожоги в городе Кисуму, ее состояние стабильно. РИА Новости, 11.12.2025
РИА Новости: отдыхавшая в Кении россиянка получила серьезные ожоги в ресторане

ПРЕТОРИЯ, 11 дек - РИА Новости. Посольство России в Кении подтвердило РИА Новости, что россиянка Мария К. получила серьезные ожоги в городе Кисуму, ее состояние стабильно.
Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что Мария К. получила ожоги 40% тела. Девушка находилась в ресторане кенийского города Кисуму, когда в заведение заползла змея. Местные разлили бензин, чтобы поджечь рептилию. Мария, по словам родственников, от страха залезла на стул, но огонь перекинулся на девушку.
«
"Посольство России подтверждает, что осведомлено о ситуации с гражданкой России Марией К., получившей ожоги в одном из ресторанов Кисуму... Состояние пациентки сложное, но стабильное, непосредственной угрозы жизни нет", - заявили агентству в дипмиссии.
Как сообщили в посольстве, сейчас пострадавшая находится в госпитале в Найроби, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В Турции умерла российская туристка
