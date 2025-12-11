Глава болгарской партии рассчитывает на восстановление отношений с Россией

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава болгарской патриотической партии "Возрождение" Костадин Костадинов рассчитывает, что досрочные выборы в Болгарии после отставки правительства позволят стране дистанцироваться от евроатлантического курса и восстановить отношения с Россией.
В четверг правительство Болгарии подало в отставку на фоне массовых протестов в связи с его экономической политикой.
"Я надеюсь, что мы будем способны изменить политический вектор и вытянуть нас из евроатлантического болота, в котором мы завязли более 20 лет назад. Я также надеюсь, что мы будем способны восстановить отношения с Россией, которая представляет собой ведущую политическую, экономическую военную и финансовую силу в мире", - заявил политик в интервью телеканалу RT.
Костадинов добавил, что будет обсуждать эти вопросы в ходе предвыборной кампании. Досрочные выборы в Болгарии, согласно конституции, должны состояться в конце марта или начале апреля. На прошлых выборах в октябре 2024 года партия "Возрождение" набрала 13% голосов и заняла третье место.
Болгария долгое время погружена в политический кризис, состоявшиеся в октябре 2024 года досрочные выборы были седьмыми за 3,5 года.