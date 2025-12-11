Глава болгарской партии рассчитывает на восстановление отношений с Россией

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава болгарской патриотической партии "Возрождение" Костадин Костадинов рассчитывает, что досрочные выборы в Болгарии после отставки правительства позволят стране дистанцироваться от евроатлантического курса и восстановить отношения с Россией.

Болгария долгое время погружена в политический кризис, состоявшиеся в октябре 2024 года досрочные выборы были седьмыми за 3,5 года.