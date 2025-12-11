Рейтинг@Mail.ru
Барщевский стал заместителем первого секретаря Союза писателей России
22:23 11.12.2025
Барщевский стал заместителем первого секретаря Союза писателей России
Барщевский стал заместителем первого секретаря Союза писателей России - РИА Новости, 11.12.2025
Барщевский стал заместителем первого секретаря Союза писателей России
Заслуженный юрист России Михаил Барщевский стал заместителем 1-го секретаря Союза писателей России (СПР) по правовым вопросам на общественных началах, сообщили... РИА Новости, 11.12.2025
Новости
россия, михаил барщевский, общество
Россия, Михаил Барщевский, Общество
Барщевский стал заместителем первого секретаря Союза писателей России

Барщевского назначили замглавы Союза писателей России по правовым вопросам

Михаил Барщевский
Михаил Барщевский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Михаил Барщевский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заслуженный юрист России Михаил Барщевский стал заместителем 1-го секретаря Союза писателей России (СПР) по правовым вопросам на общественных началах, сообщили в пресс-службе СПР.
"Михаил Барщевский стал заместителем 1-го секретаря СПР по правовым вопросам (на общественных началах)", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
В СПР напомнили, что Барщевский - полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, автор художественных произведений и член СПР с 2005 года. Он усилит правовое направление работы Союза, заключили в пресс-службе.
Россия Михаил Барщевский Общество
 
 
