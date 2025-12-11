Мост через Оку под Рязанью строится с учетом подъездных путей

РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал новый мост через Оку в регионе одним из ключевых инфраструктурных проектов, его строительство ведется с учетом необходимых подъездных путей.

Ранее губернатор сообщал, что в 2025 году в регионе приводят в порядок 43 участка дорог общей протяженностью 146 километров. Началось строительство нового моста через Оку, работы планируется закончить в 2029 году, одновременно с завершением строительства Южного обхода Рязани — другого значимого федерального проекта.

В четверг Павел Малков провел прямую линию, ответив на вопросы жителей региона.

"У нас сейчас ключевые инфраструктурные проекты, дорожные, – это мост через Оку и Южный обход. Мы планируем их завершить в 2029 году… Сейчас новый мост строится с учетом всех подъездных путей, дорог, потому что сам по себе он, конечно, будет бесполезен", - сказал глава региона в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что после реализации этих проектов приоритетом станет реконструкция действующего моста и "достройка Северного обхода" Рязани. До 2029 года регион намерен подготовить необходимую проектную документацию, чтобы в дальнейшем полностью сформировать "транспортный каркас".