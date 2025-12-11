https://ria.ru/20251211/rossiya-2061519490.html
Мост через Оку под Рязанью строится с учетом подъездных путей
Мост через Оку под Рязанью строится с учетом подъездных путей - РИА Новости, 11.12.2025
Мост через Оку под Рязанью строится с учетом подъездных путей
Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал новый мост через Оку в регионе одним из ключевых инфраструктурных проектов, его строительство ведется с учетом... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:31:00+03:00
2025-12-11T20:31:00+03:00
2025-12-11T20:31:00+03:00
строительство
рязань
павел малков
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936017013_0:266:2696:1783_1920x0_80_0_0_05feb71696acb36e45feeac98e35a761.jpg
рязань
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936017013_0:13:2696:2035_1920x0_80_0_0_9fa9444df5c4e0f104112399d57c3fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, рязань, павел малков, рязанская область
Строительство, Рязань, Павел Малков, Рязанская область
Мост через Оку под Рязанью строится с учетом подъездных путей
Малков: мост через Оку под Рязанью строится с учетом подъездных путей
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал новый мост через Оку в регионе одним из ключевых инфраструктурных проектов, его строительство ведется с учетом необходимых подъездных путей.
Ранее губернатор сообщал, что в 2025 году в регионе приводят в порядок 43 участка дорог общей протяженностью 146 километров. Началось строительство нового моста через Оку, работы планируется закончить в 2029 году, одновременно с завершением строительства Южного обхода Рязани
— другого значимого федерального проекта.
В четверг Павел Малков
провел прямую линию, ответив на вопросы жителей региона.
"У нас сейчас ключевые инфраструктурные проекты, дорожные, – это мост через Оку и Южный обход. Мы планируем их завершить в 2029 году… Сейчас новый мост строится с учетом всех подъездных путей, дорог, потому что сам по себе он, конечно, будет бесполезен", - сказал глава региона в ходе прямой линии.
Он подчеркнул, что после реализации этих проектов приоритетом станет реконструкция действующего моста и "достройка Северного обхода" Рязани. До 2029 года регион намерен подготовить необходимую проектную документацию, чтобы в дальнейшем полностью сформировать "транспортный каркас".
"Когда мы полностью это завершим, уже можно будет говорить о том, что город (Рязань – ред.) вздохнет свободно: весь транзитный транспорт уйдет на Южный и Северный обходы, два моста будут функционировать и обеспечивать замкнутую структуру. Это будет принципиально другой уровень внутреннего дорожного сообщения", - отметил Малков.