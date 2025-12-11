Рязанский губернатор поручил сократить срок ожидания плановых операций

"Серьезно занимаемся здравоохранением. Причем не только каждым направлением здравоохранения, не только каждым учреждением, но еще и определенными качественными характеристиками и подходами в здравоохранении. Например, совсем недавно я коллегам поставил задачу, что любая плановая операция должна состояться не более чем в течение месяца после ее назначения. Потому что иногда бывает, что люди ждут ее достаточно долго, и это абсолютно недопустимо. Это мы сейчас не говорим про экстренную медицину", - сказал губернатор в ходе прямой линии.