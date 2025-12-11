Рейтинг@Mail.ru
Рязанский губернатор поручил сократить срок ожидания плановых операций - РИА Новости, 11.12.2025
20:22 11.12.2025
Рязанский губернатор поручил сократить срок ожидания плановых операций
Рязанский губернатор поручил сократить срок ожидания плановых операций
павел малков
рязанская область
рязанская область
павел малков, рязанская область
Павел Малков, Рязанская область
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что поручил создать систему, при которой срок ожидания плановых операций в регионе не будет превышать одного месяца.
В четверг Павел Малков провел прямую линию, ответив на вопросы жителей региона.
"Серьезно занимаемся здравоохранением. Причем не только каждым направлением здравоохранения, не только каждым учреждением, но еще и определенными качественными характеристиками и подходами в здравоохранении. Например, совсем недавно я коллегам поставил задачу, что любая плановая операция должна состояться не более чем в течение месяца после ее назначения. Потому что иногда бывает, что люди ждут ее достаточно долго, и это абсолютно недопустимо. Это мы сейчас не говорим про экстренную медицину", - сказал губернатор в ходе прямой линии.
Он добавил, что отдельно регион занимается созданием "зеленого коридора" для пациентов с подозрением на онкологию.
"Как только появилось малейшее подозрение, мы должны этому человеку обеспечить мгновенное прохождение всех возможных обследований и при необходимости - лечение, чтобы не упустить время", - отметил глава региона.
 
Павел МалковРязанская область
 
 
