Рязанский губернатор поручил сократить срок ожидания плановых операций
Рязанский губернатор поручил сократить срок ожидания плановых операций - РИА Новости, 11.12.2025
Рязанский губернатор поручил сократить срок ожидания плановых операций
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что поручил создать систему, при которой срок ожидания плановых операций в регионе не будет превышать одного... РИА Новости, 11.12.2025
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что поручил создать систему, при которой срок ожидания плановых операций в регионе не будет превышать одного месяца.
В четверг Павел Малков
провел прямую линию, ответив на вопросы жителей региона.
"Серьезно занимаемся здравоохранением. Причем не только каждым направлением здравоохранения, не только каждым учреждением, но еще и определенными качественными характеристиками и подходами в здравоохранении. Например, совсем недавно я коллегам поставил задачу, что любая плановая операция должна состояться не более чем в течение месяца после ее назначения. Потому что иногда бывает, что люди ждут ее достаточно долго, и это абсолютно недопустимо. Это мы сейчас не говорим про экстренную медицину", - сказал губернатор в ходе прямой линии.
Он добавил, что отдельно регион занимается созданием "зеленого коридора" для пациентов с подозрением на онкологию.
"Как только появилось малейшее подозрение, мы должны этому человеку обеспечить мгновенное прохождение всех возможных обследований и при необходимости - лечение, чтобы не упустить время", - отметил глава региона.