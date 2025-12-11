Заседание межправкомиссии России и Йемена пройдет в следующем году

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Йемена пройдёт в следующем году, на нем будет подписан ряд документов, сообщает Минэнерго России.

"Подготовку к первому заседанию Российско-Йеменской межправительственной комиссии, которое планируется провести в 2026 году. На финальном этапе согласования находится ряд документов, направленных на укрепление партнёрства между двумя странами, которые планируются к подписанию "на полях" заседания", - говорится в сообщении.