19:56 11.12.2025 (обновлено: 19:58 11.12.2025)
Заседание межправкомиссии России и Йемена пройдет в следующем году
Заседание межправкомиссии России и Йемена пройдет в следующем году
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), йемен, в мире
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Йемен, В мире
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Йемена пройдёт в следующем году, на нем будет подписан ряд документов, сообщает Минэнерго России.
"Подготовку к первому заседанию Российско-Йеменской межправительственной комиссии, которое планируется провести в 2026 году. На финальном этапе согласования находится ряд документов, направленных на укрепление партнёрства между двумя странами, которые планируются к подписанию "на полях" заседания", - говорится в сообщении.
Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков на церемонии подписания соглашения с йеменским новостным агенством SABA - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Россия и Йемен будут укреплять медийное партнерство
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЙеменВ мире
 
 
