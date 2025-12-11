Вице-премьер России заявил о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС

По словам Оверчука, в ходе заседания участники также уделили большое внимание отдельным пунктам декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". В частности обсуждалось развитие общего таможенного пространства, вопросы прозрачности рынков, информационного обмена, систем маркировки товаров.