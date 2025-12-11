Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер России заявил о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
18:50 11.12.2025
Вице-премьер России заявил о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
Вице-премьер России заявил о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
Промышленная кооперация стран Евразийского экономического союза развивается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания...
россия
москва
алексей оверчук
евразийский экономический союз
в мире
россия
москва
россия, москва, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Москва, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Вице-премьер России заявил о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС

Оверчук: в ЕАЭС развивается промышленная кооперация

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Промышленная кооперация стран Евразийского экономического союза развивается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания межправсовета ЕАЭС в Москве в четверг.
"Развивается промышленная кооперация", - сказал Оверчук.
Он отметил, что в странах ЕАЭС все большей популярностью начинает пользоваться механизм поддержки кооперационных проектов, который в 2025 году был распространен и на сферу агропромышленного комплекса.
По словам Оверчука, в ходе заседания участники также уделили большое внимание отдельным пунктам декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". В частности обсуждалось развитие общего таможенного пространства, вопросы прозрачности рынков, информационного обмена, систем маркировки товаров.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук
29 апреля, 10:21
 
Россия Москва Алексей Оверчук Евразийский экономический союз В мире
 
 
