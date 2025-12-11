https://ria.ru/20251211/rossiya-2061397376.html
В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов
В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов - РИА Новости, 11.12.2025
В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов
Власти Кабардино-Балкарии ожидают, что республику в новогодние праздники посетят около 100 тысяч туристов
приэльбрусье
общество
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
приэльбрусье
россия
В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов
В Кабардино-Балкарии в новогодние праздники забронировали более 60% отелей
НАЛЬЧИК, 11 дек – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии ожидают, что республику в новогодние праздники посетят около 100 тысяч туристов, что соответствует прошлогодним показателям, сейчас уже забронировано более 60% гостиниц и отелей, сообщила администрация главы региона.
"Туристический поток в Кабардино-Балкарскую республику на новогодние праздники, по прогнозам, составит около 100 тысяч человек, что сопоставимо с прошлогодними показателями. На данный момент более 60% отелей региона уже забронированы на этот период", - говорится в сообщении.
Местные власти прогнозируют, что загрузка номерного фонда на новогодние праздники достигнет 90%.
"Среди популярных направлений выделяется Приэльбрусье
с новыми трассами и канатными дорогами. Также привлекают внимание экстрим-парк "Флай Чегем" с новыми активностями, такими, как горка для обучения катанию на лыжах и сноубордах, и экопарк "Долина Нарзанов" с прогулками по экотропам", - отметили в администрации.
Популярностью у туристов также пользуются термальные источники и селение Верхняя Балкария с ее историческими памятниками и гастрономическими изысками.
Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2025 года Кабардино-Балкарию посетили более 1,6 миллиона туристов, это на 8,7% больше, чем годом ранее.