В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов

НАЛЬЧИК, 11 дек – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии ожидают, что республику в новогодние праздники посетят около 100 тысяч туристов, что соответствует прошлогодним показателям, сейчас уже забронировано более 60% гостиниц и отелей, сообщила администрация главы региона.

"Туристический поток в Кабардино-Балкарскую республику на новогодние праздники, по прогнозам, составит около 100 тысяч человек, что сопоставимо с прошлогодними показателями. На данный момент более 60% отелей региона уже забронированы на этот период", - говорится в сообщении.

Местные власти прогнозируют, что загрузка номерного фонда на новогодние праздники достигнет 90%.

"Среди популярных направлений выделяется Приэльбрусье с новыми трассами и канатными дорогами. Также привлекают внимание экстрим-парк "Флай Чегем" с новыми активностями, такими, как горка для обучения катанию на лыжах и сноубордах, и экопарк "Долина Нарзанов" с прогулками по экотропам", - отметили в администрации.

Популярностью у туристов также пользуются термальные источники и селение Верхняя Балкария с ее историческими памятниками и гастрономическими изысками.