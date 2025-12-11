Рейтинг@Mail.ru
15:19 11.12.2025
В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов
В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов
В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов

НАЛЬЧИК, 11 дек – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии ожидают, что республику в новогодние праздники посетят около 100 тысяч туристов, что соответствует прошлогодним показателям, сейчас уже забронировано более 60% гостиниц и отелей, сообщила администрация главы региона.
"Туристический поток в Кабардино-Балкарскую республику на новогодние праздники, по прогнозам, составит около 100 тысяч человек, что сопоставимо с прошлогодними показателями. На данный момент более 60% отелей региона уже забронированы на этот период", - говорится в сообщении.
Местные власти прогнозируют, что загрузка номерного фонда на новогодние праздники достигнет 90%.
"Среди популярных направлений выделяется Приэльбрусье с новыми трассами и канатными дорогами. Также привлекают внимание экстрим-парк "Флай Чегем" с новыми активностями, такими, как горка для обучения катанию на лыжах и сноубордах, и экопарк "Долина Нарзанов" с прогулками по экотропам", - отметили в администрации.
Популярностью у туристов также пользуются термальные источники и селение Верхняя Балкария с ее историческими памятниками и гастрономическими изысками.
Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2025 года Кабардино-Балкарию посетили более 1,6 миллиона туристов, это на 8,7% больше, чем годом ранее.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы
6 декабря, 18:03
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
