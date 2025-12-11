Рейтинг@Mail.ru
Россия остается открытой для зарубежных инвестиций, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2025
12:34 11.12.2025 (обновлено: 12:38 11.12.2025)
Россия остается открытой для зарубежных инвестиций, заявил Песков
Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, это привлекательный и очень выгодный рынок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, это привлекательный и очень выгодный рынок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций. Россия - это привлекательный и очень выгодный рынок для зарубежных инвестиций", - сказал Песков журналистам.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа передала коллегам в Европе документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и возобновления экономических связей с Россией после завершения конфликта, пишет газета Wall Street Journal.
Песков заявил об интересе России к притоку зарубежных инвестиций
