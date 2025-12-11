Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 11.12.2025 (обновлено: 09:43 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061276834.html
Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли - РИА Новости, 11.12.2025
Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
Россия стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли, показал анализ РИА Новости открытых данных. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T06:05:00+03:00
2025-12-11T09:43:00+03:00
экономика
россия
китай
германия
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294059_369:0:4010:2048_1920x0_80_0_0_77ce0a4b0bd2ed5ba7409de51d42f6a8.jpg
https://ria.ru/20251206/strany-2060262814.html
https://ria.ru/20251124/otnoshenija-2057246740.html
россия
китай
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294059_824:0:3555:2048_1920x0_80_0_0_27b010e0dbe88fdf24956fe8921122d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, германия, большая двадцатка
Экономика, Россия, Китай, Германия, Большая двадцатка
Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли

РИА Новости: РФ стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивостокский морской торговый порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия стала третьей страной "Большой двадцатки" по уровню профицита внешней торговли, показал анализ РИА Новости открытых данных.
Так, с января по сентябрь больше всех чистых доходов от торговли с другими странами получил Китай — 874,76 миллиарда долларов. Далее идет Германия с 169,4 миллиарда. Тройку лидеров закрывает Россия с профицитом в 101,7 миллиарда долларов.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством
6 декабря, 09:14
За этот же период Южная Корея экспортировала товаров больше, чем импортировала, на 50,82 миллиарда долларов, а Саудовская Аравия — на 43 миллиарда. Положительное сальдо торгового баланса Италии составило 40 миллиардов.
Торговый профицит Индонезии за первые три квартала составил 33,5 миллиарда долларов, а Австралии — 22,7 миллиарда. Далее следуют Южная Африка (семь миллиардов) и Аргентина (5,7 миллиарда).
При этом у восьми стран G20 торговля оказалась в дефиците. На первом месте находятся США — 713,7 миллиарда долларов. "В минус" ушла и Индия — 214,6 миллиарда, а у Турции отрицательное сальдо торгового баланса составило 67,1 миллиарда.
В этот список также вошли Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Торговля между Россией и странами Азии набирает обороты, считает эксперт
24 ноября, 19:57
 
ЭкономикаРоссияКитайГерманияБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала