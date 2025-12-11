Рейтинг@Mail.ru
Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе, заявила Захарова - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/rossija-2061515188.html
Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе, заявила Захарова
Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе, заявила Захарова - РИА Новости, 11.12.2025
Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе, заявила Захарова
Российские власти готовят меры на случай хищения замороженных активов РФ в Европе, и ответ при таком шаге Европы будет жестким, подтвердила официальный... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:04:00+03:00
2025-12-11T20:04:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
https://ria.ru/20251204/medvedev-2059697611.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, одкб, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, ОДКБ, Санкции в отношении России
Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе, заявила Захарова

Захарова: Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские власти готовят меры на случай хищения замороженных активов РФ в Европе, и ответ при таком шаге Европы будет жестким, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"(Ответные действия при таком сценарии будут - ред.) жёсткие. Об этом подробно говорил президент Российской Федерации в ходе пресс-конференции 27 ноября текущего года по итогам государственного визита в Киргизию и по итогам участия в саммите ОДКБ. Могу еще раз сказать, что меры противодействия разрабатываются нашим правительством", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
4 декабря, 09:45
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияОДКБСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала