Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе, заявила Захарова

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские власти готовят меры на случай хищения замороженных активов РФ в Европе, и ответ при таком шаге Европы будет жестким, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"(Ответные действия при таком сценарии будут - ред.) жёсткие. Об этом подробно говорил президент Российской Федерации в ходе пресс-конференции 27 ноября текущего года по итогам государственного визита в Киргизию и по итогам участия в саммите ОДКБ. Могу еще раз сказать, что меры противодействия разрабатываются нашим правительством", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.