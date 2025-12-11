Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО назвал военную мощь России значительной - РИА Новости, 11.12.2025
19:23 11.12.2025
Генсек НАТО назвал военную мощь России значительной
в мире
россия
германия
москва
марк рютте
сергей лавров
денис гончар
нато
в мире, россия, германия, москва, марк рютте, сергей лавров, денис гончар, нато, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Москва, Марк Рютте, Сергей Лавров, Денис Гончар, НАТО, Евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военная мощь России является значительной, поэтому, по его словам, Москва представляет непосредственную угрозу.
"Какой бы ни была военная мощь России - а сейчас она значительна, учитывая ее колоссальные вложения в оборонный бюджет, у них нет той бюрократии, что есть у нас, поэтому они могут принимать решения быстрее, проще и переходить к военной экономике, как они уже сделали. Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу. И система гарантий безопасности (по Украине - ред.) должна дать им понять, что они никогда больше не смогут так поступить, зная, что наш ответ будет разрушительным. Это главный приоритет", - сказал он журналистам в Берлине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о расширении альянса
