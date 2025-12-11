Россия всегда приходила на помощь Сирии, заявил МИД

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия всегда приходила на помощь сирийскому народу, когда он в этом нуждался, сейчас Сирии нужна поддержка в восстановлении народного хозяйства страны и Москва готова оказать такое содействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия всегда приходила на помощь сирийскому народу, когда он в этом нуждался. Мы видим, что сейчас сирийцам также требуется поддержка, прежде всего, в деле восстановления народного хозяйства, которое серьезно пострадало в результате затяжного внутреннего военно-политического кризиса. Готовы оказывать такое содействие. Российские компании обладают необходимыми для этого возможностями, опытом", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о нынешнем состоянии российско-сирийских отношений.
Она отметила, что в настоящее время официальные контакты между двумя странами носят интенсивный характер, налажен регулярный делегационный обмен, подчеркнув, что диалог с участием профильных ведомств и экономических операторов двух стран будет продолжен.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
