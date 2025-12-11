Рейтинг@Mail.ru
18:30 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/rossija-2061493635.html
Россия всегда приходила на помощь Сирии, заявил МИД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия всегда приходила на помощь сирийскому народу, когда он в этом нуждался, сейчас Сирии нужна поддержка в восстановлении народного хозяйства страны и Москва готова оказать такое содействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия всегда приходила на помощь сирийскому народу, когда он в этом нуждался. Мы видим, что сейчас сирийцам также требуется поддержка, прежде всего, в деле восстановления народного хозяйства, которое серьезно пострадало в результате затяжного внутреннего военно-политического кризиса. Готовы оказывать такое содействие. Российские компании обладают необходимыми для этого возможностями, опытом", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о нынешнем состоянии российско-сирийских отношений.
Российские самолеты на базе в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Вершинин рассказал о роли российских военных баз в Сирии
3 декабря, 15:29
Она отметила, что в настоящее время официальные контакты между двумя странами носят интенсивный характер, налажен регулярный делегационный обмен, подчеркнув, что диалог с участием профильных ведомств и экономических операторов двух стран будет продолжен.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о пребывании Асада в России
1 декабря, 12:29
 
В миреСирияРоссияМоскваМария ЗахароваБашар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
