Россия всегда приходила на помощь Сирии, заявил МИД

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия всегда приходила на помощь сирийскому народу, когда он в этом нуждался, сейчас Сирии нужна поддержка в восстановлении народного хозяйства страны и Москва готова оказать такое содействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.