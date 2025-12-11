https://ria.ru/20251211/rossija-2061427183.html
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2025
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин
Россия поддерживает стремление деловых кругов стран ЕАЭС работать вместе, особенно в сфере высоких технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:24:00+03:00
2025-12-11T16:24:00+03:00
2025-12-11T16:24:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_4ff433e01e50a877ad1c66fa763a186c.jpg
https://ria.ru/20250815/eaes-2035448163.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_29a5514cc835aa8836be220da7a85455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин
Мишустин: Россия поддерживает стремление деловых кругов ЕАЭС работать вместе
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия поддерживает стремление деловых кругов стран ЕАЭС работать вместе, особенно в сфере высоких технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе. Прежде всего когда речь идет о запуске новых высокотехнологичных предприятий", - сказал Мишустин
на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Глава российского кабмина отметил, что из союзного бюджета субсидируются процентные ставки по кредитам на проекты, в реализацию которых вовлечены компании как минимум из трех государств ЕАЭС
. Средства можно направить на запуск совместных производств и модернизацию мощностей.
"Общий объем ресурсов, предусмотренных на эти цели, сейчас превышает пять миллиардов рублей. Хочу, пользуясь случаем, пригласить бизнес использовать такие возможности", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, российский премьер напомнил о планах распространить механизм субсидий для совместных проектов стран ЕАЭС на сферу сельского хозяйства, что "позволит усилить взаимовыгодную кооперацию в "пятёрке", укрепить продовольственный и технологический суверенитет".