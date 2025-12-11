Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/rossija-2061427183.html
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2025
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин
Россия поддерживает стремление деловых кругов стран ЕАЭС работать вместе, особенно в сфере высоких технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:24:00+03:00
2025-12-11T16:24:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_4ff433e01e50a877ad1c66fa763a186c.jpg
https://ria.ru/20250815/eaes-2035448163.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_29a5514cc835aa8836be220da7a85455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин

Мишустин: Россия поддерживает стремление деловых кругов ЕАЭС работать вместе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия поддерживает стремление деловых кругов стран ЕАЭС работать вместе, особенно в сфере высоких технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе. Прежде всего когда речь идет о запуске новых высокотехнологичных предприятий", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Глава российского кабмина отметил, что из союзного бюджета субсидируются процентные ставки по кредитам на проекты, в реализацию которых вовлечены компании как минимум из трех государств ЕАЭС. Средства можно направить на запуск совместных производств и модернизацию мощностей.
"Общий объем ресурсов, предусмотренных на эти цели, сейчас превышает пять миллиардов рублей. Хочу, пользуясь случаем, пригласить бизнес использовать такие возможности", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, российский премьер напомнил о планах распространить механизм субсидий для совместных проектов стран ЕАЭС на сферу сельского хозяйства, что "позволит усилить взаимовыгодную кооперацию в "пятёрке", укрепить продовольственный и технологический суверенитет".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров
15 августа, 09:37
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала