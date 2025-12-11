Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин

"Общий объем ресурсов, предусмотренных на эти цели, сейчас превышает пять миллиардов рублей. Хочу, пользуясь случаем, пригласить бизнес использовать такие возможности", - подчеркнул Мишустин.

Кроме того, российский премьер напомнил о планах распространить механизм субсидий для совместных проектов стран ЕАЭС на сферу сельского хозяйства, что "позволит усилить взаимовыгодную кооперацию в "пятёрке", укрепить продовольственный и технологический суверенитет".