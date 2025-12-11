https://ria.ru/20251211/rossija-2061374377.html
Россия готова учитывать предложения по безопасности, заявил Лавров
Россия готова учитывать предложения по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Россия готова учитывать предложения по безопасности, заявил Лавров
Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:11:00+03:00
2025-12-11T14:11:00+03:00
2025-12-11T14:11:00+03:00
в мире
москва
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061352133.html
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, украина, сергей лавров
В мире, Москва, Россия, Украина, Сергей Лавров
Россия готова учитывать предложения по безопасности, заявил Лавров
Лавров: Россия готова учитывать предложения для соглашений по безопасности