Минпросвещения рассказало о росте числа изучающих родные языки в России - РИА Новости, 11.12.2025
13:43 11.12.2025
Минпросвещения рассказало о росте числа изучающих родные языки в России
Минпросвещения рассказало о росте числа изучающих родные языки в России
общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
Минпросвещения рассказало о росте числа изучающих родные языки в России

Представитель Минпросвещения Орлова: число изучающих родные языки выросло на 11%

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Число изучающих родные языки в РФ в 2025 году составила 3,4 миллиона человек, что на 11% больше, чем в 2024 году, также растет число педагогов, сообщила представитель Минпросвещения России Кристина Орлова на IX форуме "Языковая политика в Российской Федерации".
Орлова представила доклад "О ежегодном мониторинге состояния развития языков народов Российской Федерации".
"В этом году в 64 субъектах Российской Федерации образовательные программы реализуются по 75 родным языках на всех уровнях образования. Общая численность обучающихся составила более 3,4 миллиона человек, что на 11% больше, чем в 2024 году. Из этого числа в рамках предметов родных языков изучают 2,7 миллиона обучающихся. В прошлом году это было 2,4 миллиона", - сообщила Орлова.
По ее словам, в системе работают более 38 тысяч педагогов родных языков, и также отмечается рост их числа по сравнению с 2024 годом.
IX форум "Языковая политика в Российской Федерации" проходит 10-11 декабря в Москве. В его рамках обсуждаются актуальные вопросы сохранения языкового многообразия Российской Федерации, особенностей формирования языкового пространства, создания и наполнения информационных ресурсов, популяризации языков народов России.
ОбществоРоссияМосква
 
 
