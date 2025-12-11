Минпросвещения рассказало о росте числа изучающих родные языки в России

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Число изучающих родные языки в РФ в 2025 году составила 3,4 миллиона человек, что на 11% больше, чем в 2024 году, также растет число педагогов, сообщила представитель Минпросвещения России Кристина Орлова на IX форуме "Языковая политика в Российской Федерации".

Орлова представила доклад "О ежегодном мониторинге состояния развития языков народов Российской Федерации".

"В этом году в 64 субъектах Российской Федерации образовательные программы реализуются по 75 родным языках на всех уровнях образования. Общая численность обучающихся составила более 3,4 миллиона человек, что на 11% больше, чем в 2024 году. Из этого числа в рамках предметов родных языков изучают 2,7 миллиона обучающихся. В прошлом году это было 2,4 миллиона", - сообщила Орлова.

По ее словам, в системе работают более 38 тысяч педагогов родных языков, и также отмечается рост их числа по сравнению с 2024 годом.