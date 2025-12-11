Попова оценила ситуацию с распространением гонконгского гриппа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Значимых для эпидпроцесса критических мутаций гонконгского гриппа в России нет, штаммового состава и количества антигена в вакцине достаточно для защиты, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что кампания вакцинации от гриппа в Российской Федерации завершена. Людей успели привить до начала подъема заболеваемости, поэтому сегодня очень высоких цифр не регистрируется.