Попова оценила ситуацию с распространением гонконгского гриппа
12:46 11.12.2025
Попова оценила ситуацию с распространением гонконгского гриппа
Попова оценила ситуацию с распространением гонконгского гриппа
Значимых для эпидпроцесса критических мутаций гонконгского гриппа в России нет, штаммового состава и количества антигена в вакцине достаточно для защиты,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:46:00+03:00
2025-12-11T12:46:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова оценила ситуацию с распространением гонконгского гриппа

Попова: критических мутаций гонконгского гриппа в России нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Значимых для эпидпроцесса критических мутаций гонконгского гриппа в России нет, штаммового состава и количества антигена в вакцине достаточно для защиты, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы это видим, мы контролируем, мы мониторируем ситуацию, мы смотрим за дальнейшей изменчивостью вируса, как он меняется. Никаких критических мутаций сегодня нет значимых для эпидпроцесса. Да, мутация есть, да, мы ее видим … но штаммовый состав и количество антигена, которое зашито в нашу вакцину, достаточно для того, чтобы защитить человека и от этого изменения в известном уже вирусе А H3N2", - сказала Попова журналистам.
Она добавила, что кампания вакцинации от гриппа в Российской Федерации завершена. Людей успели привить до начала подъема заболеваемости, поэтому сегодня очень высоких цифр не регистрируется.
Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа
Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
