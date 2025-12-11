Рейтинг@Mail.ru
Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/rossija-2061328977.html
Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров
Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров
Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:06:00+03:00
2025-12-11T12:06:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061317870.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров
Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров

Лавров: Россия передала США дополнительные предложения по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности. Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной", - сказал Лавров.
Лавров: Трамп искренне стремится решить украинский конфликт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине
Вчера, 11:20
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала