В России сохранится опция посадки в транспорт по бумажному паспорту

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опция посадки в транспорт по бумажному паспорту сохранится в России и с введением для этого QR-кодов из "Госдоков", сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

Минцифры РФ 5 декабря сообщило, что подготовлен законопроект об опции посадки на междугородний автобус, поезд или самолет по паспорту через "Госуслуги" в виде QR-кода. Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что в целом поддерживают эту инициативу.

"Также важно подчеркнуть, что в случае реализации инициативы у пассажиров останется возможность предъявлять при посадке бумажный паспорт, а не его цифровой аналог. Наша совместная задача состоит в том, чтобы гарантировать людям максимально возможный набор удобных и доступных альтернатив при прохождении контроля во время поездок", - прокомментировали в Минтрансе РФ.

Министерство отмечало, что проходящий общественное обсуждение проект требует тщательной проработки со всеми профильными ведомствами.