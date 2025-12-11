https://ria.ru/20251211/rossija-2061276580.html
В России сохранится опция посадки в транспорт по бумажному паспорту
В России сохранится опция посадки в транспорт по бумажному паспорту
Опция посадки в транспорт по бумажному паспорту сохранится в России и с введением для этого QR-кодов из "Госдоков", сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. РИА Новости, 11.12.2025
россия
Минтранс: в России сохранится опция посадки в транспорт по бумажному паспорту
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опция посадки в транспорт по бумажному паспорту сохранится в России и с введением для этого QR-кодов из "Госдоков", сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Минцифры РФ
5 декабря сообщило, что подготовлен законопроект об опции посадки на междугородний автобус, поезд или самолет по паспорту через "Госуслуги" в виде QR-кода. Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что в целом поддерживают эту инициативу.
"Также важно подчеркнуть, что в случае реализации инициативы у пассажиров останется возможность предъявлять при посадке бумажный паспорт, а не его цифровой аналог. Наша совместная задача состоит в том, чтобы гарантировать людям максимально возможный набор удобных и доступных альтернатив при прохождении контроля во время поездок", - прокомментировали в Минтрансе РФ.
Министерство отмечало, что проходящий общественное обсуждение проект требует тщательной проработки со всеми профильными ведомствами.
Минцифры РФ в сентябре сообщило, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждения личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.