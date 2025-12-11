В Роспотребнадзоре рассказали о прогнозировании роста ОРВИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор видит подъем любого респираторного вирусного или кишечного заболевания за две недели до его официальной регистрации, заявила глава ведомства Анна Попова.
Она рассказала, что в РФ разработан и внедряется в практику новейший инструмент для прогнозирования и анализа эпидпроцесса - донозологический мониторинг. Роспотребнадзор проводит деперсонализированный мониторинг провоспалительных показателей крови человека на основании сотен миллионов данных лабораторных исследований, полученных по всей стране.
"Мониторинг таких показателей позволяет выявить распространение воспалительных процессов, которые могут быть связаны с разными причинами и связаны могут быть с инфекциями в популяции до официального регистрации заболеваемости. Сегодня мы видим подъем любого респираторного вирусного или кишечного вирусного заболевания или бактериального за две недели до его регистрации официальной", - сказала Попова в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
VI Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 11-12 декабря.