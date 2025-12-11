Рейтинг@Mail.ru
11:09 11.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о прогнозировании роста ОРВИ
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, здоровье
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о прогнозировании роста ОРВИ

Попова: Роспотребнадзор видит подъем ОРВИ за 2 недели до его регистрации

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор видит подъем любого респираторного вирусного или кишечного заболевания за две недели до его официальной регистрации, заявила глава ведомства Анна Попова.
Она рассказала, что в РФ разработан и внедряется в практику новейший инструмент для прогнозирования и анализа эпидпроцесса - донозологический мониторинг. Роспотребнадзор проводит деперсонализированный мониторинг провоспалительных показателей крови человека на основании сотен миллионов данных лабораторных исследований, полученных по всей стране.
"Мониторинг таких показателей позволяет выявить распространение воспалительных процессов, которые могут быть связаны с разными причинами и связаны могут быть с инфекциями в популяции до официального регистрации заболеваемости. Сегодня мы видим подъем любого респираторного вирусного или кишечного вирусного заболевания или бактериального за две недели до его регистрации официальной", - сказала Попова в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
VI Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 11-12 декабря.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В России разработали новый метод выявления антител к энтеровирусу
8 ноября, 05:15
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
