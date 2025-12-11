Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор создал 124 новых теста на инфекции - РИА Новости, 11.12.2025
10:23 11.12.2025
Роспотребнадзор создал 124 новых теста на инфекции
Роспотребнадзор создал 124 новых теста на инфекции

Роспотребнадзор за 4 года создал 124 новых теста на инфекции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор за 4 года создал 124 новых быстрых теста на выявление инфекций, в течение 3 лет будет разработано еще 50 штук, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы полностью переориентировали свои производственные мощности, которые для производства тест-систем, которые сегодня работают исключительно на отечественных материалах. Мы не используем ничего импортного… И за последние 4 года нашими институтами создано 124 новых теста. Это быстрые тесты… И еще 50 мы разрабатываем в течение ближайших трех лет", - сказала Попова в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
VI Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 11-12 декабря.
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ
Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
 
 
