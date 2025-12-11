https://ria.ru/20251211/rospotrebnadzor-2061304875.html
Роспотребнадзор создал 124 новых теста на инфекции
Роспотребнадзор создал 124 новых теста на инфекции
Роспотребнадзор за 4 года создал 124 новых быстрых теста на выявление инфекций, в течение 3 лет будет разработано еще 50 штук, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 11.12.2025
