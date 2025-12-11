https://ria.ru/20251211/roskachestvo-2061278353.html
Роскачество проверит дошираки в следующем году
Роскачество проверит дошираки в следующем году - РИА Новости, 11.12.2025
Роскачество проверит дошираки в следующем году
11.12.2025
максим протасов
роскачество
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Роскачество проведет исследование образцов быстрорастворимой лапши, представленных в российской рознице, в 2026 году, рассказал РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Во-первых, мы будем исследовать быстрорастворимую лапшу. Очень часто такие запросы поступают от молодежи, от студенчества. Поэтому выходим на широкое исследование этой категории", - рассказал Протасов
Кроме того, добавил он, организация исследует продукцию легкой промышленности, в частности обувь и одежду, чтобы выяснить уровень допуска товаров на рынок. "Вы знаете, что очень серьезную работу Росаккредитация
провела по зачистке органов по сертификации, которые "рисовали" сертификаты на обувь и одежду", - напомнил Протасов.
Также, по его словам, Роскачество
продолжит исследование спортивного питания, так как у потребителей есть запрос на проверку товаров этой категории. Так, в 2026 году организация проверит качество гейнеров - спортивных добавок для набора массы тела, богатых углеводами и белками.
"Ну и, наверное, четвертое. Это тот фокус, который у нас останется до момента, пока данная категория полностью не обелится, а мы считаем, что она обелилась уже на 70-75%. Это категория меда", - заключил Протасов. Он отметил, что на рынке еще остается считанное количество производителей, которые продолжают выпускать фальсификат.