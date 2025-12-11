https://ria.ru/20251211/ria-2061437008.html
В МИД прокомментировали гибель британского военного на Украине
В МИД прокомментировали гибель британского военного на Украине - РИА Новости, 11.12.2025
В МИД прокомментировали гибель британского военного на Украине
РФ будет рассматривать любые иностранные контингенты на Украине как законные цели - МИД РФ о смерти британского военного РИА Новости, 11.12.2025
В МИД прокомментировали гибель британского военного на Украине
МИД: Россия считает иностранные контингенты на Украине законными целями