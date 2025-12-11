https://ria.ru/20251211/reysy-2061270777.html
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе - РИА Новости, 11.12.2025
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе
Авиакомпания "Победа" корректирует расписания полетов в связи с ограничениями в аэропортах Московского региона, часть рейсов задержаны и отменены, сообщил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T04:00:00+03:00
2025-12-11T04:00:00+03:00
2025-12-11T04:00:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
https://ria.ru/20251211/reysy-2061269289.html
https://ria.ru/20251211/sheremetevo-2061269171.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе
"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Московском регионе
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписания полетов в связи с ограничениями в аэропортах Московского региона, часть рейсов задержаны и отменены, сообщил авиаперевозчик.
Ограничения в аэропортах Москвы
и Московской области
были введены в ночь на 11 декабря.
"В связи с временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны и отменены", - говорится в сообщении.
"Победа" напомнила об онлайн-сервисах, которыми могут воспользоваться пассажиры в сложившейся ситуации. Статус рейса можно проверить на сайте авиаперевозчика, с помощью чат-бота Вити или в оперативных Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация. Также работает сервис вынужденного возврата, помощью которого можно быстро вернуть даже невозвратные билеты.