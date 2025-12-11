"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписания полетов в связи с ограничениями в аэропортах Московского региона, часть рейсов задержаны и отменены, сообщил авиаперевозчик.

"В связи с временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны и отменены", - говорится в сообщении.

"Победа" напомнила об онлайн-сервисах, которыми могут воспользоваться пассажиры в сложившейся ситуации. Статус рейса можно проверить на сайте авиаперевозчика, с помощью чат-бота Вити или в оперативных Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация. Также работает сервис вынужденного возврата, помощью которого можно быстро вернуть даже невозвратные билеты.