Аэропорт "Пулково" принимает перенаправленные из Москвы рейсы - РИА Новости, 11.12.2025
03:35 11.12.2025
Аэропорт "Пулково" принимает перенаправленные из Москвы рейсы
Аэропорт "Пулково" принимает перенаправленные из Москвы рейсы
Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:35:00+03:00
2025-12-11T03:35:00+03:00
москва, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Аэропорт "Пулково" принимает перенаправленные из Москвы рейсы

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы, сообщили в авиагавани.
Ранее Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в обслуживающих столицу аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".
"В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".
В авиагавани добавили, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания.
