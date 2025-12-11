Рейтинг@Mail.ru
Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП
12:49 11.12.2025
Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП
Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП - РИА Новости, 11.12.2025
Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП
Глава подмосковного городского округа Реутов Филипп Науменко продолжает находиться на больничном после ДТП, сообщили РИА Новости в администрации Реутова. РИА Новости, 11.12.2025
Новости
реутов, нижегородская область
Реутов, Нижегородская область
Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП

РИА Новости: глава Реутова Науменко находится на больничном после ДТП

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко. Архивное фото
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Реутов Филипп Науменко продолжает находиться на больничном после ДТП, сообщили РИА Новости в администрации Реутова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Науменко получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области 7 декабря. Позже он был госпитализирован в столичный НИИ имени Склифосовского, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В администрации городского округа Реутов в среду сообщили, что Науменко находится на больничном, а врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Ковязин.
"Единственное, что могу сказать, что он находится на больничном", - рассказали в пресс-службе администрации городского округа, не уточнив состояние здоровья Науменко.
РеутовНижегородская область
 
 
