Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП
Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП - РИА Новости, 11.12.2025
Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП
Глава подмосковного городского округа Реутов Филипп Науменко продолжает находиться на больничном после ДТП, сообщили РИА Новости в администрации Реутова. РИА Новости, 11.12.2025
