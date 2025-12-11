Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Реутов Филипп Науменко продолжает находиться на больничном после ДТП, сообщили РИА Новости в администрации Реутова.

"Единственное, что могу сказать, что он находится на больничном", - рассказали в пресс-службе администрации городского округа, не уточнив состояние здоровья Науменко.