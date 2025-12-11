Рейтинг@Mail.ru
В трех аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов
11.12.2025
В трех аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов
В трех аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов
Почти 240 рейсов задержаны в трех аэропортах Москвы по состоянию на утро четверга, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 11.12.2025
2025
Новости
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Почти 240 рейсов задержаны в трех аэропортах Москвы по состоянию на утро четверга, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"В связи с ограничениями в работе аэропортов московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По состоянию на утро 11 декабря 2025 года: в Домодедово задержано 69 рейсов; в Шереметьево – 75 рейсов; во Внуково – 94 рейса", - говорится в сообщении.
Как отмечают в транспортной прокуратуре, по результатам проверок будет дана оценка обеспечению соблюдения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг.
