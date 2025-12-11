Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах задерживаются более 200 рейсов - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/rejsy-2061283440.html
В московских аэропортах задерживаются более 200 рейсов
В московских аэропортах задерживаются более 200 рейсов - РИА Новости, 11.12.2025
В московских аэропортах задерживаются более 200 рейсов
Свыше 200 рейсов задерживается на прилет и вылет или отменяется в аэропортах московского авиаузла на фоне действовавших несколько часов ограничений на полеты,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:12:00+03:00
2025-12-11T08:12:00+03:00
россия
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043938810_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_66e3369518a38eb98fceb478abefe6fe.jpg
https://ria.ru/20250919/sboj-2042992579.html
https://ria.ru/20251211/reysy-2061269289.html
https://ria.ru/20251208/sochi-2060646154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043938810_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_634d5937ec617da847dc2e2cc6c81e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В московских аэропортах задерживаются более 200 рейсов

Свыше 200 рейсов задерживаются в московских аэропортах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажир у информационного табло
Пассажир у информационного табло - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажир у информационного табло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свыше 200 рейсов задерживается на прилет и вылет или отменяется в аэропортах московского авиаузла на фоне действовавших несколько часов ограничений на полеты, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн табло.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту "Шереметьево" около 12 ночи среды. Ближе к часу ночи четверга они были введены в московских аэропортах "Внуково" и " Домодедово", ближе к двум часам ночи – в подмосковном "Жуковском".
Самолет авиакомпании КрасАвиа - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В "КрасАвиа" назвали причину сбоя в работе информационных систем
19 сентября, 15:17
Об отмене ограничений в этих аэропортах было объявлено около 8 утра четверга. Аэропорт "Шереметьево" сообщал, что авиакомпании корректируют расписание полетов, а по состоянию на 6.00 мск 19 рейсов ушли на запасные аэродромы, а 23 рейса задержаны на вылет.
Авиагавань отмечала, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
"Аэрофлот", для которого "Шереметьево" является базовым аэропортом, сообщал, что переносит и отменяет некоторые рейсы в связи с ограничениями в аэропортах московского авиаузла.
Перевозчик указывал, что обеспечивает работу с пассажирами в базовом аэропорту "Шереметьево". В частности, предоставляет необходимые услуги, а также информирует по всем сервисным каналам коммуникаций, включая точки взаимодействия в аэропорту. Также на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания пассажирам предлагается бесплатная бутилированная вода и сэндвичи.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Аэропорт "Пулково" принимает перенаправленные из Москвы рейсы
Вчера, 03:35
О корректировке расписания и отмене части рейсов сообщили также "Россия" и "Победа", входящие в группу "Аэрофлот".
Об изменениях в расписании авиакомпаний написал и "Внуково". Аэропорт отмечал, что пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии со правилами, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Сочи дебошира сняли с рейса
8 декабря, 18:11
 
РоссияШереметьево (аэропорт)АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала