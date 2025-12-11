В московских аэропортах задерживаются более 200 рейсов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свыше 200 рейсов задерживается на прилет и вылет или отменяется в аэропортах московского авиаузла на фоне действовавших несколько часов ограничений на полеты, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн табло.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту "Шереметьево" около 12 ночи среды. Ближе к часу ночи четверга они были введены в московских аэропортах "Внуково" и " Домодедово", ближе к двум часам ночи – в подмосковном "Жуковском".
Об отмене ограничений в этих аэропортах было объявлено около 8 утра четверга. Аэропорт "Шереметьево" сообщал, что авиакомпании корректируют расписание полетов, а по состоянию на 6.00 мск 19 рейсов ушли на запасные аэродромы, а 23 рейса задержаны на вылет.
Авиагавань отмечала, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
"Аэрофлот", для которого "Шереметьево" является базовым аэропортом, сообщал, что переносит и отменяет некоторые рейсы в связи с ограничениями в аэропортах московского авиаузла.
Перевозчик указывал, что обеспечивает работу с пассажирами в базовом аэропорту "Шереметьево". В частности, предоставляет необходимые услуги, а также информирует по всем сервисным каналам коммуникаций, включая точки взаимодействия в аэропорту. Также на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания пассажирам предлагается бесплатная бутилированная вода и сэндвичи.
О корректировке расписания и отмене части рейсов сообщили также "Россия" и "Победа", входящие в группу "Аэрофлот".
Об изменениях в расписании авиакомпаний написал и "Внуково". Аэропорт отмечал, что пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии со правилами, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.
