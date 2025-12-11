Рейтинг@Mail.ru
Минобороны исключило возможность утечки из реестра воинского учета - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 11.12.2025 (обновлено: 16:32 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/reestr-2061427358.html
Минобороны исключило возможность утечки из реестра воинского учета
Минобороны исключило возможность утечки из реестра воинского учета - РИА Новости, 11.12.2025
Минобороны исключило возможность утечки из реестра воинского учета
Утечки персональных данных граждан из реестра воинского учета исключены, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:25:00+03:00
2025-12-11T16:32:00+03:00
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884780_36:0:3643:2029_1920x0_80_0_0_84f81eaa37b324f20e959fbb2f0ae5dd.jpg
https://ria.ru/20251211/minoborony-2061429041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884780_487:0:3192:2029_1920x0_80_0_0_b1fa5251fe786f8b308a8142185c8512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Минобороны исключило возможность утечки из реестра воинского учета

Минобороны исключило утечку персональных данных из реестра воинского учета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Минобороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Утечки персональных данных граждан из реестра воинского учета исключены, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ отметило, что появившаяся в интернете информация о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности.
"Утечки персональных данных граждан из него исключены", - говорится в сообщении МО РФ.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета
Вчера, 16:29
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала