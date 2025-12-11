https://ria.ru/20251211/reestr-2061427358.html
Минобороны исключило возможность утечки из реестра воинского учета
Минобороны исключило возможность утечки из реестра воинского учета
Утечки персональных данных граждан из реестра воинского учета исключены, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
Минобороны исключило возможность утечки из реестра воинского учета
