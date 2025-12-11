Рейтинг@Mail.ru
Салаты на Новый год 2026: рецепты в виде лошади, подковы
17:07 11.12.2025 (обновлено: 17:12 11.12.2025)
Салаты на Новый год 2026: рецепты в виде Лошади, "Подковы" и яркие новинки
Салаты на Новый год 2026: рецепты в виде лошади, подковы
Салаты на Новый год 2026: рецепты в виде Лошади, "Подковы" и яркие новинки
Грядущий 2026-й — год Огненной Лошади, а она требует ярких вкусов, натуральных продуктов и эффектной подачи. Рецепты необычных и ярких салатов к новогоднему... РИА Новости, 11.12.2025
новый год
салат
рецепты салатов
новый год, салат, рецепты салатов
Новый год, салат, Рецепты салатов

Салаты на Новый год 2026: рецепты в виде Лошади, "Подковы" и яркие новинки

Новогодний ужин
Новогодний ужин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© iStock.com / knape
Новогодний ужин. Архивное фото
Ряскина Ирина
Приглашенный эксперт
Ирина Ряскина
Астролог, финансовый и бизнес-психолог, маркетолог
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Грядущий 2026-й — год Огненной Лошади, а она требует ярких вкусов, натуральных продуктов и эффектной подачи. Рецепты необычных и ярких салатов к новогоднему столу — в материале РИА Новости.
Тема года легко вписывается в меню: свежесть, энергия, динамика, все это можно передать через оформление. На праздничном столе выигрышно смотрятся блюда с большим количеством зелени, хрустящих овощей, фруктовых акцентов и нежных мясных ингредиентов. Для тех, кто выбирает салаты на 2026 год в тематическом стиле, подойдут варианты в форме головы Лошади, символической подковы и блюда с огненно-красным декором.
До Нового года осталось
время московское
00
дней
:
00
часов
:
00
минут
:
0 0
секунд
“С точки зрения энергетики года, зелень и свежие ингредиенты работают как активаторы удачи: Огненная Лошадь любит живые продукты, которые несут движение и обновление”, — говорит астролог Ирина Ряскина.
Отмечается, что талисман года ассоциируется с растительной пищей, движением и силой, поэтому какие салаты приготовить на год Лошади — вопрос не только кулинарный, но и символический. Зелень выступает "травой", салаты с зерновыми или сухариками напоминают овес, а красный цвет отражает стихию Огня.
“Красные акценты в блюдах — не просто декор, а символ привлечения энергии Огня: в традициях восточной астрологии такой цвет усиливает удачу и помогает разогнать застои в новом году”, — уверена астролог.
Ниже небольшая подборка, где сочетаются эффект, вкус и простая реализация. Эти праздничные салаты на Новый год подойдут даже для большого стола.

Салат "Голова Лошади": пошаговый рецепт главного блюда стола

Это центральный элемент праздничного меню — скульптурный салат в форме головы коня. Для него нужны: куриное филе, грибы, яйцо, сыр, майонез. Важно, чтобы салат держал форму, был мелкой нарезки и хорошо пропитался. Основа должна быть нежной, но не жидкой: излишек соуса нарушит контуры.
“Форма головы Лошади символически задает “лицо года”: такое блюдо усиливает чувство направления и помогает начать 2026-й с ясными намерениями”, — считает Ирина Ряскина.
Ингредиенты:
  • 200 г отварного куриного филе
  • 150 г шампиньонов, слегка обжаренных
  • 3 вареных яйца
  • 120 г твердого сыра
  • 1 маленький огурец
  • 2 ст. ложки кукурузы
  • майонез
  • зелень для подложки, маслина для глаза
Техника оформления
  1. На плоском блюде нарисуйте контур головы майонезом или используйте бумажный трафарет, приложив его к тарелке.
  2. Салат мелко нарежьте, смешайте с майонезом, дайте настояться 20–30 минут.
  3. Выложите по контуру, аккуратно уплотняя, чтобы форма не расползалась.
  4. Главный акцент на тарелке — грива. Лучшие варианты:
  • морковь по-корейски,
  • распушенный сыр-косичка,
  • жареный лук или свежий укроп.
  1. Глаз — половинка маслины, ноздри можно сделать из оливок.
Дополнительное декорирование: свежая зелень и "трава" вокруг головы как символ кормящей энергии Лошади. Такое блюдо не требует редких ингредиентов, но эффект на столе максимальный.
“В энергетике года зеленая подложка играет роль опоры: она символизирует стабильность и ресурсную почву, на которой строится новый цикл”, — отмечает астролог Ирина Ряскина.
© Getty Images / bymuratdenizПриготовление салата "Голова Лошади"
Приготовление салата Голова Лошади - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / bymuratdeniz
Приготовление салата "Голова Лошади"

Салат "Подкова на счастье"

"Подкова" — удобный выход для тех, кто хочет иметь на столе какое-то тематическое блюдо, но не готов пробовать себя в роли скульптора. Важно только постараться выложить аккуратную дугу, чтобы салат выглядел именно как символ удачи.
Ингредиенты:
  • 250 г копченой куриной грудки
  • 2 яйца
  • 1 яблоко
  • 100 г твердого сыра
  • кукуруза — 3 ст. ложки
  • майонез или смесь майонеза и сметаны
Как сформировать
  1. В центр блюда поставьте стакан — это лайфхак, который помогает выложить ровную арку.
  2. Слоями выкладывайте курицу, яйца, сыр, яблоко. Каждый слой слегка промазывайте соусом.
  3. Аккуратно снимите стакан, форма сохранится.
  4. Украсьте гранатом, зеленью или мелкими кубиками огурца.
Этот салат подходит как самостоятельное блюдо или как пара к "Лошади", одна фигура символична, вторая — главный арт-объект.
“Форма подковы традиционно усиливает тему защиты и удачи. В 2026 году такие символы особенно мощны, потому что Огненная Лошадь любит ясные знаки намерений и поддерживает тех, кто создает атмосферу благополучия”, — указывает астролог.
© Getty Images / Angelika MostovaСалат "Подкова на счастье"
Салат Подкова на счастье - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / Angelika Mostova
Салат "Подкова на счастье". Архивное фото

Яркий и красный: салат "Огонь" с гранатом или красной рыбой

Для тех, кто ищет вкусные салаты на Новый год, здесь доминируют гранатовые зерна, слабосоленая рыба, авокадо и легкая заправка без насыщенных соусов.
“Гранатовые зерна символизируют так называемые “искры удачи” — именно такие яркие детали помогают наполнить новогоднюю ночь энергией притяжения и новых возможностей”, — считает Ирина Ряскина.
Ингредиенты:
  • 150 г красной рыбы
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • 2 вареных яйца
  • горсть граната
  • оливковое масло + капля лимонного сока
Рыбу нарежьте тонкими пластинами, остальные ингредиенты кубиком. Смешайте, заправьте легким маслом, сверху уложите гранат как "искры". Блюдо хрустящее, свежее, с ярким акцентом — идеально, если на столе много слоеных салатов.
© Getty Images / different_nataСалат "Огонь" с гранатом
Салат Огонь с гранатом - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / different_nata
Салат "Огонь" с гранатом

Любимое лакомство Лошади: легкий салат с яблоком, морковью и сыром

Это контраст к плотным мясным блюдам. Основа — тертое яблоко, сладкая морковь, немного сыра и орехи. Такой салат подойдет детям, вегетарианцам и тем, кто делает ставку на легкость.
“Яблоко и морковь относятся к символам обновления и здоровья. В год Лошади такие продукты усиливают жизненный тонус и поддерживают энергию движения”, — считает астролог Ирина Ряскина.
Ингредиенты:
  • 1 большое яблоко
  • 1 морковь
  • 70 г сыра
  • 1 ст. ложка грецкого ореха
  • сметана или йогурт
Нарежьте тонко или натрите. Соедините, дайте 10 минут впитаться. Добавьте зелень, чтобы блюдо выглядело ярко и живо.
© Getty Images / vkuslandiaЛегкий салат с яблоком, морковью и сыром
Легкий салат с яблоком, морковью и сыром - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / vkuslandia
Легкий салат с яблоком, морковью и сыром
 
Новый годсалатРецепты салатов
 
 
