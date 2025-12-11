https://ria.ru/20251211/razvod-2061302517.html
Актеры Богатырев и Арнтгольц развелись
шоубиз
москва
татьяна арнтгольц
марк богатырев
москва, татьяна арнтгольц, марк богатырев
Шоубиз, Москва, Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырев
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись, передает корреспондент РИА Новости из участка мирового судьи Нижегородского района Москвы.
"Исковые требования Богатырева
к Арнтгольц
о расторжении брака удовлетворить. <…> Брак расторгнуть", — огласила решение судья.
Ни актеры, ни их представитель в суд не явились, попросив рассмотреть дело без них.
Заявление о расторжении брака супруги подали 10 ноября.
Согласно открытым источникам, Богатырев — второй муж Арнтгольц. В 2021 году у них родился сын.