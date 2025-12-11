Рейтинг@Mail.ru
"Россия" меняет расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы
07:55 11.12.2025
"Россия" меняет расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание, в частности, отменяет рейсы или переносит время вылета, из-за ограничений в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково"
москва, россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Москва, Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" корректирует расписание, в частности, отменяет рейсы или переносит время вылета, из-за ограничений в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщает авиаперевозчик.
"В связи с вводом в ночь с 10 на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание, в частности, отменяет рейсы или переносит время их вылета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переоформить билеты на ближайшие доступные рейсы можно на сайте "Аэрофлота", в контакт-центре или с помощью чат-бота на сайте или в мобильном приложении этой материнской авиакомпании.
Уточняется, что пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат средств или переоформление билетов без взимания доплаты на последующие рейсы.
"Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме и делают всё возможное для минимизации последствий от корректировок расписания. От имени авиакомпании просим сохранять спокойное. Безопасность - главный приоритет", - добавила "Россия".
МоскваРоссияШереметьево (аэропорт)Аэрофлот
 
 
