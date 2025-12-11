Рейтинг@Mail.ru
Во "Внуково" корректируют расписание на фоне ограничений на полеты
06:48 11.12.2025
Во "Внуково" корректируют расписание на фоне ограничений на полеты
Во "Внуково" корректируют расписание на фоне ограничений на полеты
Авиакомпании во "Внуково" оперативно корректируют расписание на фоне ограничений по использованию воздушного пространства, сообщил аэропорт. РИА Новости, 11.12.2025
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт)
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт)
Во "Внуково" корректируют расписание на фоне ограничений на полеты

Авиакомпании во "Внуково" корректируют расписание на фоне ограничений на полеты

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпании во "Внуково" оперативно корректируют расписание на фоне ограничений по использованию воздушного пространства, сообщил аэропорт.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе
Вчера, 04:00
"Авиаперевозчики в свою очередь оперативно корректируют свое расписание и предпринимают усилия для скорейшего восстановления пассажирского сообщения в сложившихся обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Внуково".
В авиагавани добавили, что пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.
"Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, для того чтобы пребывание в аэровокзальном комплексе было максимально комфортным. Приносим свои извинения и благодарим за понимание", - заключается в сообщении.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Аэрофлот" предоставляет пассажирам в "Шереметьево" необходимые услуги
Вчера, 06:29
 
