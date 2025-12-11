Во "Внуково" корректируют расписание на фоне ограничений на полеты

"Авиаперевозчики в свою очередь оперативно корректируют свое расписание и предпринимают усилия для скорейшего восстановления пассажирского сообщения в сложившихся обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Внуково".

"Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, для того чтобы пребывание в аэровокзальном комплексе было максимально комфортным. Приносим свои извинения и благодарим за понимание", - заключается в сообщении.