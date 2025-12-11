В Раде заявили о готовности подготовить документы для проведения выборов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Раде готовы подготовить необходимые документы для проведения президентских выборов на Украине в условиях военного времени, сообщил вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.

При этом он настаивает на решении вопросов безопасности для проведения выборов.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.