В Раде заявили о готовности подготовить документы для проведения выборов - РИА Новости, 11.12.2025
16:23 11.12.2025
В Раде заявили о готовности подготовить документы для проведения выборов
В Раде заявили о готовности подготовить документы для проведения выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Раде готовы подготовить необходимые документы для проведения президентских выборов на Украине в условиях военного времени, сообщил вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
"Если есть от нас необходимость дать законодательную рамку, мы дадим... Мы думаем, что и так в этом направлении достаточно давно движемся, в центральной избирательной комиссии в рабочей группе очень много черновиков есть", - заявил Корниенко в прямом эфире телеканала "Рада".
При этом он настаивает на решении вопросов безопасности для проведения выборов.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
10 декабря, 12:02
 
