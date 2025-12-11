https://ria.ru/20251211/pvo-2061331144.html
ПВО за сутки сбила 396 беспилотников
ПВО за сутки сбила 396 беспилотников - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО за сутки сбила 396 беспилотников
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 396 беспилотных летательных аппаратов... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:10:00+03:00
2025-12-11T12:10:00+03:00
2025-12-11T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289892_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_7ba5e3c544634301c63184906f94231d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289892_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c80078ae13daac0e60f8499c7e121f8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО за сутки сбила 396 беспилотников
ПВО за сутки сбила 396 беспилотников и десять снарядов HIMARS