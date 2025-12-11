https://ria.ru/20251211/pvo-2061282412.html
ПВО сбила 40 беспилотников над Калужской областью
Силы ПВО уничтожили минувшей ночью 40 БПЛА в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 11.12.2025
