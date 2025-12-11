https://ria.ru/20251211/pvo-2061273398.html
В Новгородской области отражают атаку БПЛА
В Новгородской области отражают атаку БПЛА
Система ПВО работает в Новгородской области, все службы находятся в повышенной готовности, сообщил губернатор Александр Дронов. РИА Новости, 11.12.2025
