ПВО сбила еще два летевших на Москву БПЛА
Силами ПВО Минобороны России были сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
