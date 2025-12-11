Рейтинг@Mail.ru
Взятие Северска стало возможным благодаря слаженной работе, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 11.12.2025 (обновлено: 17:55 11.12.2025)
Взятие Северска стало возможным благодаря слаженной работе, заявил Путин
северск, россия, владимир путин
Северск, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взятие Северска стало возможным благодаря слаженной работе командиров объединений, штабов всех уровней, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу отметить, что это стало, безусловно, возможным исключительно благодаря слаженной работе командиров объединений, соединений, штабов всех уровней, которая обеспечила тщательное планирование этой работы, все боевые действия, а также решения вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения", - сказал глава государства на совещании по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
