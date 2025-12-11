https://ria.ru/20251211/putir-2061470694.html
Взятие Северска стало возможным благодаря слаженной работе, заявил Путин
2025-12-11T17:43:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взятие Северска стало возможным благодаря слаженной работе командиров объединений, штабов всех уровней, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу отметить, что это стало, безусловно, возможным исключительно благодаря слаженной работе командиров объединений, соединений, штабов всех уровней, которая обеспечила тщательное планирование этой работы, все боевые действия, а также решения вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения", - сказал глава государства на совещании по ситуации в зоне СВО.