В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Мадуро

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Состоявшийся разговор глав России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро вряд ли вызовет какое-либо беспокойство у президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Не думаю, что это вызовет какое-либо беспокойство у президента", - сказала Левитт журналистам.
Пресс-служба Кремля ранее в четверг сообщила, что Путин и Мадуро провели телефонный разговор, в ходе которого президент России выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.
Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальным и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.