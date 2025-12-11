Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Мадуро - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 11.12.2025 (обновлено: 22:36 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/putin-2061530139.html
В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Мадуро
В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Мадуро - РИА Новости, 11.12.2025
В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Мадуро
Состоявшийся разговор глав России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро вряд ли вызовет какое-либо беспокойство у президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:02:00+03:00
2025-12-11T22:36:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
сша
каролин левитт
владимир путин
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/53/1559105352_431:0:2847:1359_1920x0_80_0_0_601183eb49598fde77ce8cbb54bb0f53.jpg
https://ria.ru/20251211/ssha-2061526043.html
россия
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/53/1559105352_355:0:2923:1926_1920x0_80_0_0_6aa28bcb44d497e694e0fb107c3f76a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, сша, каролин левитт, владимир путин, николас мадуро
В мире, Россия, Венесуэла, США, Каролин Левитт, Владимир Путин, Николас Мадуро
В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Мадуро

Белый дом: разговор Путина и Мадуро вряд ли вызовет беспокойство у Трампа

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Состоявшийся разговор глав России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро вряд ли вызовет какое-либо беспокойство у президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Не думаю, что это вызовет какое-либо беспокойство у президента", - сказала Левитт журналистам.
Пресс-служба Кремля ранее в четверг сообщила, что Путин и Мадуро провели телефонный разговор, в ходе которого президент России выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.
Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальным и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Появились новые подробности по захваченному США танкеру
Вчера, 21:33
 
В миреРоссияВенесуэлаСШАКаролин ЛевиттВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала