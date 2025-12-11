Рейтинг@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с командирами подразделений на передовой
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 11.12.2025 (обновлено: 21:46 11.12.2025)
Путин поговорил по телефону с командирами подразделений на передовой
Путин поговорил по телефону с командирами подразделений на передовой
Верховный главнокомандующий Владимир Путин после совещания в Кремле по ситуации в зоне СВО связался с двумя командирами подразделений на передовой. РИА Новости, 11.12.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Владимир Путин после совещания в Кремле по ситуации в зоне СВО связался с двумя командирами подразделений на передовой.
В присутствии полковника Дениса Пирогова он поговорил по телефону с полковником Ярамиром Темирхановым — командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшим в освобождении Северска, а также с полковником Сергеем Черданцевым — командиром 177-го полка Каспийской флотилии, которому выразил благодарность за службу.
Заслушав доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова ранее в четверг, Путин отметил, что российская армия владеет инициативой на всех участках. Говоря по видеосвязи с бойцами роты 6-й мотострелковой бригады, он поблагодарил их за службу и добавил, что у них все получается и будет получаться.
Как доложил президенту командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев, освобождение Северска создает условия для наступления в направлении Славянска. В самом же освобожденном городе идут мероприятия по ликвидации оставшихся отдельных групп противника.
Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Город имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формируют наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
