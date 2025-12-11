Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима

ДЖАКАРТА, 11 дек - РИА Новости. Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил, что президент страны Прабово Субианто и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность введения безвизового режима между Индонезией и Россией.

Путин в среду провел в Кремле переговоры с лидером Индонезии.

"Президент Путин затронул тему углубления гуманитарных и туристических связей, чему способствовали бы прямое авиасообщение и безвизовый режим между гражданами двух стран", — заявил секретарь кабмина журналистам. Его слова приводит индонезийское агентство ANTARA