Рейтинг@Mail.ru
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/putin-2061524273.html
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима - РИА Новости, 11.12.2025
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил, что президент страны Прабово Субианто и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:11:00+03:00
2025-12-11T21:11:00+03:00
в мире
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37963/15/379631599_0:17:1000:580_1920x0_80_0_0_632dcc7bd4cb2ab0710d90979645d746.jpg
https://ria.ru/20250429/indoneziya-2013960482.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37963/15/379631599_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_babceaf1ff4ecd6637b18bca751d6724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, визит путина в индию — 2025
В мире, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Визит Путина в Индию — 2025
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима

Путин и Субианто обсудили возможность введения безвиза между Индонезией и РФ

© РИА Новости / Михаил ЦыгановФлаги России и Индонезии
Флаги России и Индонезии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Флаги России и Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 11 дек - РИА Новости. Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил, что президент страны Прабово Субианто и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность введения безвизового режима между Индонезией и Россией.
Путин в среду провел в Кремле переговоры с лидером Индонезии.
"Президент Путин затронул тему углубления гуманитарных и туристических связей, чему способствовали бы прямое авиасообщение и безвизовый режим между гражданами двух стран", — заявил секретарь кабмина журналистам. Его слова приводит индонезийское агентство ANTARA.
Тедди Индра Виджая добавил, что лидеры России и Индонезии также обсудили сотрудничество в различных секторах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, исследования и науку.
Флаг Индонезии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Индонезии рассказали, сколько хотят принимать туристов из России в год
29 апреля, 03:56
 
В миреИндонезияРоссияВладимир ПутинПрабово СубиантоВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала