Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима - РИА Новости, 11.12.2025
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил, что президент страны Прабово Субианто и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:11:00+03:00
2025-12-11T21:11:00+03:00
2025-12-11T21:11:00+03:00
в мире
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
визит путина в индию — 2025
индонезия
россия
в мире, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, визит путина в индию — 2025
В мире, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Визит Путина в Индию — 2025
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
Путин и Субианто обсудили возможность введения безвиза между Индонезией и РФ
ДЖАКАРТА, 11 дек - РИА Новости. Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил, что президент страны Прабово Субианто и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность введения безвизового режима между Индонезией и Россией.
Путин в среду провел в Кремле переговоры с лидером Индонезии.
"Президент Путин затронул тему углубления гуманитарных и туристических связей, чему способствовали бы прямое авиасообщение и безвизовый режим между гражданами двух стран", — заявил секретарь кабмина журналистам. Его слова приводит индонезийское агентство ANTARA
.
Тедди Индра Виджая добавил, что лидеры России и Индонезии также обсудили сотрудничество в различных секторах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, исследования и науку.