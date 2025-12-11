Рейтинг@Mail.ru
Взятие Северска приближает успех на других направлениях, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
18:32 11.12.2025
Взятие Северска приближает успех на других направлениях, заявил Путин
Взятие Северска приближает успех на других направлениях, заявил Путин
Успешное наступление группировки войск "Южная" в Северске приближает новое, успешное наступление и по другим направлениям, заявил Верховный Главнокомандующий РФ РИА Новости, 11.12.2025
Взятие Северска приближает успех на других направлениях, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Успешное наступление группировки войск "Южная" в Северске приближает новое, успешное наступление и по другим направлениям, заявил Верховный Главнокомандующий РФ Владимир Путин в четверг на совещании с командующими группировок и начальником Генштаба.
"Успешное наступательное действие на этом направлении (Северск - ред.) значительно приближает новое, успешное, наступление по другим направлениям", - сказал Путин.
