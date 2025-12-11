Взятие Северска приближает успех на других направлениях, заявил Путин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Успешное наступление группировки войск "Южная" в Северске приближает новое, успешное наступление и по другим направлениям, заявил Верховный Главнокомандующий РФ Владимир Путин в четверг на совещании с командующими группировок и начальником Генштаба.